Москва, 10 ноября, 2023, 10:55 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России по фамилии Блинов по статье о государственной измене. Об этом 10 ноября сообщили в суде.

Алексей Никольский/РИА Новости

Там подчеркнули, что суд зарегистрировал ходатайство об избрании в отношении Блинова меры пресечения в виде заключения под стражу.

Обвиняемый был задержан ранее по статье о госизмене. Суть обвинения не раскрывается ввиду того, что материалы дела засекречены.

Как ранее сообщало ИА Регнум, следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте Блинова. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы подмосковного бизнесмена Ахатжона Зохидова за госизмену и попытку контрабанды боеприпасов.

27 октября Мосгорсуд приговорил учёного Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Обвинение запрашивало для него 13 лет лишения свободы.