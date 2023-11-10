Вашингтон, 10 ноября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Украина с самого начала конфликта с Россией была обречена на поражение, фактически она уже проиграла. Об этом 10 ноября заявил «Известиям» американский политолог Скотт Беннетт.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина с самого начала была обречена на поражение. Мы все это знали. Те из нас, кто смотрел на экономические показатели России и на Украину, понимали, что это неизбежно. Мы знали, что Россия победит», — сказал Беннетт.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский без необходимости уничтожил 500 тыс. солдат. Эксперт предположил, что власть Зеленского будет полностью подорвана через две-четыре недели.

Он добавил, что различные фигуры вокруг Зеленского также начинают произносить слова о поражении в конфликте, а реальность развеяла заблуждения и фантазии, которыми США опьянили украинское политическое руководство.

Как ранее сообщало ИА Регнум, экс-советник бывшего Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинскую армию ждёт серьёзное поражение на фронте. По его словам, это естественный финал деятельности главы киевского режима Владимира Зеленского. Он отметил, что положение дел на передовой для ВСУ очень тяжёлое, тогда как уже были брошены последние военные ресурсы, которые не смогут противостоять России. По его мнению, начался полный крах фронта и режима.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что Зеленский будет убит своими же генералами, которые устроят самосуд над ним. По его словам, военные могут устроить инсценировку суда, признать Зеленского виновным во всех преступлениях, а затем расстрелять его. А возможно, даже и суда не будет, добавил он.