Москва, 16 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Проблема утилизации мусора в мире стоит очень остро. В России благодаря нацпроекту «Экология» на сегодняшний день формируется комплексная система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. В стране действует уже около 600 предприятий по их утилизации. Больше всего таких объектов перерабатывают, в том числе, бумагу и картон — таких предприятий порядка 100.

top-fon.com Макулатура

По статистике, примерно пятую часть в мусорном ведре россиянина занимает именно макулатура, которой ежегодно в России образуется почти 8 миллионов тонн. Более 60% этого объема успешно перерабатывается, а утилизация гофрированного картона достигает 89%. В целом же сортировку сегодня проходят уже более 53% всех твердых коммунальных отходов, в то время как в 2018 году сортировалось всего 3%.

Переработка отходов — это процедура получения вторичного сырья из различных материалов. Использование технологий вторпереработки снижает уровень загрязнения окружающей среды, уменьшает токсичные выбросы, способствует восстановлению экосистем.

Благодаря национальному проекту «Экология» к 2030 году 100% отходов, образующихся в стране, будут проходить сортировку. Объем отходов, которые направляются на захоронение на полигоны, снизится в два раза по сравнению с уровнем 2018 года, а половина всех образуемых отходов будут использованы повторно.

Всё больше предприятий по обращению с отходами появляется в регионах. Так, в Краснотурьинске Свердловской области переход на раздельный сбор мусора сопровождается завершением строительства в 2023 году нового мусоросортировочного комплекса мощностью 129 тысяч тонн в год.

Комплекс на 100% оснащён оборудованием российского производства. Здесь планируется отбор вторсырья в объеме не менее 35%, из которых 5% составят вторичные материальные ресурсы (стекло, бумага и картон, черные и цветные металлы, различные виды пластиков). Остальную часть отобранных материалов будут компостировать, превращая в техногрунт — материал, снижающий пожароопасность полигонов.

В 2024 году на территории Краснотурьинска планируют ввести в эксплуатацию комплекс по компостированию мощностью 50 тыс. тонн в год. После этого эффект от новой комплексной системы обращения с ТКО в Краснотурьинском городском округе смогут ощутить около 298 тысяч человек.

«С учетом действующих на территории Свердловской области мощностей по обработке ТКО выход МСК на полную эксплуатационную мощность позволит подвергать обработке почти треть (28%) общего количества ТКО, образуемых на территории Свердловской области», — сообщил исполнительный директор регионального оператора Фёдор Потапов.

Непригодные для вторичного использования отходы будут помещать в пресс-компактор, уменьшающий их объем в пять раз, и уже после этого вывозить на полигон.

Government-nnov.ru Мусоросортировчный комплекс

В России также формируется соответствующая инфраструктура для современной системы обращения с ТКО. Рассчитана она на два потока отходов — мокрых (неперерабатываемые) и сухих (будущее вторсырье). По всей стране появляются контейнеры и обустраиваются площадки, что делает идею раздельного сбора доступной и понятной для россиян.

К примеру, в Нижнем Новгороде установили контейнерные площадки, часть из которых оснащена светильниками на солнечных батареях. Всего в этом году создано 20 контейнерных площадок, часть из них установлена в частном секторе.

До конца года в городе планируется установить еще 50 контейнерных площадок. Местные жители уже оценили инфраструктуру: «Площадки не просто удобные, они еще аккуратные и красивые. Мусорные контейнеры стоят в отдельных блоках и их не видно. Все очень современно. Хорошо, что такая работа ведется — вижу такие площадки по всему Нижнему Новгороду», — рассказала местная жительница Наталья Евсеева.

Формировать экологическую культуру помогает и Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» движения «Экосистема» — её четвёртый сезон завершился 15 ноября, в День вторичной переработки. На этот раз участие в «БумБатле» приняли более 2,5 млн человек по всей стране, им удалось установить новый рекорд и собрать около 100 тыс. тонн макулатуры. Достижения «БумБатла» в этом сезоне можно отметить не только с количественной точки зрения. Акция расширила форматы и, благодаря вовлеченности волонтерского корпуса, смогла охватить все без исключения регионы страны.

«На протяжении месяца сотни наших волонтёров были вовлечены в акцию «БумБатл», помогая продвигать ее принципы по всей стране. Сбор макулатуры, экоуроки, тематические мастер-классы, туры по городам центральной России на «Зеленом фургоне», бумажный фестиваль — все эти форматы находили свою аудиторию и расширяли границы проекта. В этом году еще больше россиян узнали о нацпроекте «Экология» и идеях, которые он продвигает, вовлекая молодежь в одну из самых актуальных повесток страны. Понимая, сколько деревьев приходится вырубать для производства бумаги, экоактивисты задают важный вектор сохранения окружающей среды. Вне сомнения, сбор макулатуры становится экологическим трендом, который из года в год задает новые ориентиры как в количественном выражении, так и по степени вовлеченности участников», — рассказал сопредседатель всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» Андрей Руднев.

Как сообщало ИА Регнум, основная задача национального проекта «Экология» — комплексное улучшение экологической обстановки, повышение качества жизни и здоровья россиян, экологическое воспитание и просвещение молодежи.