Вашингтон, 10 ноября, 2023, 10:43 — ИА Регнум. В Киеве понимают, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось. Об этом 10 ноября заявил подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина понимает, что наступление, которое вынудил начать Запад, полностью провалилось», — сообщил Расмуссен в интервью газете «Известия».

Он добавил, что с политической точки зрения это плохо для президента Соединённых Штатов Джо Байдена.

«Он как бы поставил Штаты в эту ситуацию, я думаю, что немцы и французы, вероятно, тоже столкнутся с последствиями», — высказал мнение офицер.

Расмуссен обратил внимание, что в последнее время в американских СМИ появились публикации с обвинениями в адрес лидера киевского режима Владимира Зеленского.

«Они пытаются исказить историю и адаптировать повествование, потому что, все начинают понимать, что Украина не выигрывает конфликт, да и никогда не выигрывала в нём», — подчеркнул эксперт.

Как передавало ИА Регнум, экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что ВСУ ждёт серьёзное поражение на фронте. По его словам, положение дел на передовой для ВСУ очень тяжёлое, тогда как на фронт уже были брошены последние военные ресурсы, которые не смогут противостоять России.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер полагает, что Зеленский будет убит своими же генералами, которые устроят самосуд над ним. По его словам, военные могут устроить инсценировку суда, признать Зеленского виновным во всех преступлениях, а затем расстрелять его. А возможно, даже и суда не будет, добавил он.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон высказал мнение о том, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот. По его словам, то, что Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военных, является путём к перевороту.