Москва, 10 ноября, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) смогут проверять обоснованность тарифов. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Согласно документу, региональные управления ФАС по поручению центрального аппарата службы теперь смогут проводить внеплановые выездные и документарные проверки для контроля за тарифами.

Центральный аппарат ФАС будет выносить акт по итогам проверки и контролировать его исполнение. Также за ним остаются полномочия по рассмотрению обращений в сфере государственного регулирования тарифов.

Отмечается, что принятое решение направлено на повышение оперативности контроля экономической обоснованности тарифов.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Мишустин на встрече с главой ФАС Максимом Шаскольским заявил, что тарифы на коммунальные услуги необходимо устанавливать на экономически обоснованном уровне с учётом интересов и производителей, и потребителей. Он отметил, что должен быть найден баланс между интересами поставщиков услуг и людьми, потребляющими эти ресурсы.