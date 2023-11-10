Тегеран, 10 ноября, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Расширение масштабов конфликта на Ближнем Востоке неизбежно в связи с усилением интенсивности военных действий Израиля против сектора Газа, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Mohammad Abu Elsebah/Global Look Press

«В связи с усилением интенсивности войны против гражданского населения Газы расширение масштабов войны теперь стало неизбежным», — цитирует дипломата агентство Tasnim.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета The New York Times, ссылаясь на нескольких чиновников в администрации президента Соединённых Штатов Джо Байдена, сообщила, что Вашингтон опасается, что длительная военная кампания Израиля в Газе может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а США и Израилю грозит изоляция, так как весь мир призывает к прекращению огня.

Член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что прекращение огня в секторе Газа зависит от США, которые «полностью управляют войной». По его словам, американские беспилотники находятся в небе над Газой, а военные корабли — у берегов Палестины. На все страны региона оказывается давление с целью спасти Израиль, сказал он.