Москва, 10 ноября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артём Шейкин написал обращение в «Роскомнадзор» с просьбой заблокировать в России 51 VPN-сервис, предоставляющий доступ к запрещенным в РФ ресурсам, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Роскомнадзор

Своё решение сенатор аргументировал тем, что эти сервисы продолжают предоставлять доступ к запрещенным ресурсам, а это нарушение требований законодательства РФ.

Шейкин напомнил, что российские магазины приложений провели дополнительные проверки. Был исключен ряд VPN-сервисов.

Инициатор добавил, что с 2021 года «Роскомнадзор» заблокировал уже почти 200 VPN-сервисов, нарушающих законодательство.

«Сейчас наиболее распространенный способ блокировки — это ограничение доступа к серверу VPN по доменному имени или IP-адресу», — пояснил сенатор.

Как сообщало ИА Регнум, в «Роскомнадзоре» 3 октября прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что ведомство начнёт блокировать VPN-сервисы в России. Пресс-служба объяснила, что первоначально планируется разработать критерии оценки материалов, посвящённых способам обхода блокировок ресурсов, а уже затем речь может идти о конкретной блокировке.

Директор компании «IТ-Резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов отметил, что такое развитие событий не означает, что ранее установленные на смартфоны приложения прекратят работу. По его словам, речь идёт об удалении или блокировке возможности скачивания новых VPN-сервисов из магазинов приложений. При этом возможна и блокировка информации, проходящей через приложения, что уже применяется в России.