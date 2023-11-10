Анадырь, 10 ноября, 2023, 09:44 — ИА Регнум. На Чукотке следователи возбудили уголовное дело по факту жёсткой посадки самолёта Ан-2, сообщили 10 ноября в Восточном межрегиональном СУТ СК России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Возбуждено уголовное дело по факту жёсткой посадки воздушного судна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. Проводятся поисково-спасательные мероприятия. Следователи выехали на место происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября на Чукотке организовали поиски не вышедшего на связь самолёта Ан-2 с тремя людьми на борту. Известно, что борт выполнял рейс по маршруту Певек — Ас Полярный — Певек. Самолётом владеет компания «Стриж Авиа».

Сообщалось, что координаты пропавшего воздушного судна неизвестны. На борту находятся три человека, из них один пассажир. Ранее вертолёт со спасателями, вылетевший на поиски пропавшего на Чукотке самолёта Ан-2, был отозван из-за непогоды.

По данным прокуратуры, воздушное судно перевозило груз из Певека в Полярный. Транспортная прокуратура проводит проверку.