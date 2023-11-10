Рязань, 10 ноября, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Прокуратура организовала проверку информации о падении ребёнка из окна школы в городе Новомичуринске. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Николай Хижняк/РИА Новости

«В прокуратуре Пронского района организована проверка по публикации в СМИ о падении несовершеннолетнего из окна школы в городе Новомичуринске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки будет дана оценка действиям руководства и должностных лиц школы, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Новомичуринске во время урока из окна третьего этажа школы выпал ученик четвёртого класса. Отмечалось, что учительница якобы отобрала у него электронную сигарету, пообещав рассказать всё родителям.

Как передавало ИА Регнум, семилетний мальчик из Щёлково в Подмосковье выпрыгнул из окна квартиры, испугавшись возгорания. Следователи сообщили, что в отсутствие родителей произошло возгорание корма для кошек, в результате чего ребёнок испугался и выпрыгнул в окно. По данному факту была начата проверка.

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