Москва, 10 ноября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. У ребёнка, обнаруженного в мусороприёмнике в многоэтажке на востоке Москвы, зафиксировали признаки переохлаждения. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«У ребёнка признаки переохлаждения и небольшие ссадины. Грубой патологии не выявлено», — приводит «РИА Новости» слова Ярославской.

Как передавало ИА Регнум, в городе Москве в ковше мусоропровода в жилом доме на улице Вишняковская был обнаружен младенец.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). В СК уточнили, что в настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Ребёнок доставлен в столичную больницу.