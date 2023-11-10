Берлин, 10 ноября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Жители Украины заплатили жизнью за некомпетентность своих политиков, написал немецко-финский предприниматель Ким Дотком в соцсети Х.

Сергей Корсун ИА Регнум

Таким образом он прокомментировал слова главы киевского режима Владимира Зеленского, заявившего ранее, что в свете конфликтов, разворачивающихся по всему миру, «планету лучше оставить собакам», а «люди сошли с ума».

«Тут он прав. Если бы Украиной не управляли «сумасшедшие люди», сотни тысяч украинцев были бы живы», — написал предприниматель.

Как сообщало ИА Регнум, бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что Зеленский будет убит своими же генералами, которые устроят самосуд над ним. По его словам, военные могут устроить инсценировку суда, признать Зеленского виновным во всех преступлениях, а затем расстрелять его. А возможно, даже и суда не будет, добавил он.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что предстоящее поражение Украины должны признать в Киеве и Вашингтоне, при этом в США и так знают, что всё кончено. По его мнению, главком ВСУ Валерий Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре, Украина повержена, армия разбита. Украинцы слабо противостоят российским войскам.