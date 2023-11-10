В Подмосковье локализовали пожар на складе на площади 2 тысячи кв. метров
Красногорск, 10 ноября, 2023, 08:59 — ИА Регнум. В Подмосковье локализовали пожар на складе на площади 2 тысячи кв. метров. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба МЧС России.
«В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 2000 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что с пожаром ведут борьбу 90 специалистов, которые задействовали 29 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Как передавало ИА Регнум, в Подмосковье вспыхнул крупный пожар на складе. В городском округе Ленинский загорелся склад на площади 2000 квадратных метров.
Ранее в подмосковном селе Кишкино вспыхнул пожар в здании с деревянными паллетами на площади 1800 кв. метров. В тушении пожара принимали участие 32 спасателя, которые задействовали 11 единиц техники.
В Екатеринбурге пожар вспыхнул на строящейся ледовой «УГМК-арене». Прибывшие на улицу Степана Разина пожарные приняли меры по локализации огня. На место прибыли 35 человек и 13 единиц спецтехники. Информации о возможных пострадавших не поступало.