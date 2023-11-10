Вашингтон, 10 ноября, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) намерены сократить поставки некоторых товаров в Россию. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на чиновников из Европейского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM

Исполнительный директор Европейского союза сообщил странам-членам, что Объединенные Арабские Эмираты согласились ограничить реэкспорт в Россию чувствительных товаров, говорится в материале.

Отмечается, что Турция также рассматривает аналогичные меры. Эти шаги коснутся прямого реэкспорта и будут означать победу союзников Украины, уточнили авторы.

Как передавало ИА Регнум, министры иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7) в ходе сессии по Украине снова заявили о своём единстве по оказанию санкционного давления на Россию. Обсуждение проходило в рамках двухдневной министерской встречи в Токио. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств G7 сошлись на том, чтобы продолжать оказывать решительную поддержку Украине даже в текущей международной ситуации. Страны «Большой семёрки» повысят усилия по среднесрочному и долгосрочному восстановлению одновременно в государственном и частном секторах.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад ставит своей целью спровоцировать беспорядки в России и настроить граждан против властей. Он отметил, что, когда обсуждаются проблемы санкций, Запад всегда клятвенно заверяет, что проводит политику, в рамках которой ограничительные меры не нацеливаются на гражданское население. Лавров назвал такие заявления ложью, подчеркнув, что из политики, нацеленной на подрыв санкциями российской экономики и социальной сферы России, ничего не получится. Он добавил, что адаптивность к санкциям демонстрирует высокую устойчивость, а рост ВВП к концу 2023 года ожидается в районе 3%.