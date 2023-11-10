Сеул, 10 ноября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Польша, Венгрия и другие восточноевропейские государства вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Европейский союз, так как не хотят создавать себе экономических конкурентов. Такое мнение высказал заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун в интервью «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что Польша и Венгрия выступают против вступления Украины в Евросоюз, поскольку понесут от этого прямые убытки. В этих странах расположены заводы немецких и других западноевропейских компаний, которые могут начать переносить производства на Украину, где рабочая сила дешевле, уточнил учёный, добавив, что Венгрия и Польша находятся в самом конце цепочек добавленной стоимости европейской промышленности, поэтому стратегически такой перенос производств вполне вероятен.

Ещё одной причиной, по мнению эксперта, является сельское хозяйство. Для Польши и Венгрии это важная сфера экономики. Если производители этих стран будут вынуждены конкурировать с украинской сельхозпродукцией, это станет острой социальной проблемой для Будапешта и Варшавы. Чже Сун Хун отметил, что с учётом потери Украиной значительной части своей промышленности её конкурентными преимуществами на рынке Европы останутся лишь дешёвая рабочая сила и сельское хозяйство.

«Поэтому как бы Еврокомиссия ни поддерживала и ни стимулировала вступление Украины в Евросоюз, всегда будут те, кто против. Переговоры по вступлению будут крайне сложными», — отметил учёный.

Как передавало ИА Регнум, заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун полагает, что рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе — это не что иное, как попытка убедить главу киевского режима Владимира Зеленского признать бесперспективность попыток вернуть потерянные территории и пойти на мирные переговоры с Россией.

После того как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 8 ноября фундированный доклад о расширении Европейского союза, в котором рекомендовано начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, из европейских столиц начала поступать реакция на это решение.

Откликнулся президент Польши Анджей Дуда. Он сообщил в соцсетях, что «расширение Евросоюза является одним из приоритетов польского председательства в Совете ЕС в 2025 году», и поэтому Дуда приветствует рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Однако накануне заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский в эфире Radio ZET поставил жесткое условие. По его словам, Украине без снятия темы об эксгумации жертв Волынской резни «не приходится мечтать о вступлении в ЕС». Как подчеркнул дипломат, без разрешения этого «спора» невозможно говорить о нахождении в одном союзе и долгосрочном примирении.

Директор французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас уверен, как только Украина войдет в состав Европейского союза, она дестабилизирует его, поглощая очень большую часть кредитов и выступая в качестве ретранслятора позиций США. В итоге ЕС утратит какие-либо шансы стать «глобальным игроком».