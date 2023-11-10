Анадырь, 10 ноября, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Вертолёт со спасателями, вылетевший на поиски пропавшего на Чукотке самолёта Ан-2, отозван из-за непогоды. Об этом 10 ноября сообщил глава региона Владислав Кузнецов в своём Telegram-канале.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный вертолёт был отозван», — написал он.

По его словам, дополнительно из села Рыркайпий выехали два снегохода с волонтерами в количестве четырех человек.

Как сообщало ИА Регнум, 10 ноября на Чукотке организовали поиски не вышедшего на связь самолёта Ан-2 с тремя людьми на борту. Известно, что борт выполнял рейс по маршруту Певек — Ас Полярный — Певек. Самолётом владеет компания «Стриж Авиа».

Координаты пропавшего воздушного судна неизвестны. На борту находятся три человека, из них один пассажир.