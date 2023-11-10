Певек, Чукотский АО, 10 ноября, 2023, 07:42 — ИА Регнум. На Чукотке организовали поиски не вышедшего на связь самолёта Ан-2 с тремя людьми на борту, сообщили 10 ноября в региональном МЧС.

Zajcsik Ан-2

Известно, что борт выполнял рейс по маршруту Певек — Ас Полярный — Певек. Самолётом владеет компания «Стриж Авиа».

Координаты пропавшего воздушного судна неизвестны. На борту находятся три человека, из них один пассажир.

Координаты пропавшего самолёта известны. На поиски борта направили вертолёт Ми-8 ГП ЧАО «Чукотавиа» и вездеход.

Как сообщало ИА Регнум, утром 12 сентября самолёт Airbus, выполнявший рейс из Сочи в Омск, аварийно приземлился на грунт в Новосибирской области. На борту «Уральских авиалиний» было 159 человек, из них 23 ребёнка. Ранее экипаж подавал сигнал тревоги. Причина экстренной посадки — техническая.

В июле отказ двигателя стал причиной жёсткой посадки частного легкомоторного самолёта Cessna в Новосибирске. За штурвалом Cessna 172 находилась женщина 1984 года рождения, которая была извлечена до приезда спасателей и передана врачам скорой помощи.