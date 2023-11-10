Сеул, 10 ноября, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Рекомендация Еврокомиссии о начале переговоров с Украиной по членству в Евросоюзе — это не что иное, как попытка убедить главу киевского режима Владимира Зеленского признать бесперспективность попыток вернуть потерянные территории и пойти на мирные переговоры с Россией. Так считает заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук Чже Сун Хун.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Эксперт выразил сомнение по поводу реального вступления Украины в ЕС. США и Европа активно говорят о том, чем Украина должна пожертвовать ради переговоров с Россией. И это общее настроение на Западе касается и спонсорства Киева.

«Россия чётко дала понять, что Украина не должна ставить вопрос о территориях. Второе — это невступление Украины в НАТО. Но это опять же выгодно России. Поэтому Киеву нужно дать хоть что-то взамен. И, на мой взгляд, таким подарком является вступление в Евросоюз», — сказал в интервью «РИА Новости» Чже Сун Хун.

Как сообщало ИА Регнум, после того как президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила 8 ноября фундированный доклад о расширении Европейского союза, в котором рекомендовано начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, из европейских столиц начала поступать реакция на это решение.

Директор французского Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас уверен, как только Украина войдет в состав Европейского союза, она дестабилизирует его, поглощая очень большую часть кредитов и выступая в качестве ретранслятора позиций США. В итоге ЕС утратит какие-либо шансы стать «глобальным игроком».