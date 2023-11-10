Новый, 625-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что президент России Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов-на-Дону, где посетил штаб Южного военного округа. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российскому лидеру доложили о ходе СВО и продемонстрировали новые образцы военной техники. В частности, министр бороны Сергей Шойгу показал Путину мотовездеход Desertcross 1000-3.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

ВС РФ получили для использования в спецоперации высокоточные снайперские винтовки Raptor под патрон .338 Lapua Magnum, сообщил «РИА Новости» 10 ноября руководитель компании Bespoke Gun Ярослав Табольский. Бойцам предоставят данное оружие уже в комплекте установленным и приведенным к бою прицелом, сошками и множеством другого оборудования и аксессуаров.

Тем временем миномётчики Центрального военного округа (ЦВО), проведя привязку к местности, уничтожили технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Красным Лиманом. По данным Минобороны, беглым огнем поражена мобильная группа боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе.

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