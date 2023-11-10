Красный Лиман, ДНР, 10 ноября, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Миномётчики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили технику и живую силу ВСУ под Красным Лиманом, сообщили в Минобороны РФ.

Цитата из видео. Министерство обороны России Самоходное орудие Нона в зоне проведения СВО

«В составе огневого взвода расчёты «Нона-СВК» горного соединения ЦВО прибыли на огневую позицию и, проведя привязку к местности, беглым огнем поразили мобильную группу боевиков ВСУ, пытавшихся провести ротацию в лесополосе на краснолиманском направлении зоны проведения специальной военной операции», — уточнили в ведомстве.

Артиллеристы ЦВО, взаимодействуя с операторами беспилотной авиации, перенаправили огонь на разведанный запасной маршрут ротации ВСУ, уничтожив лёгкую колёсную технику и группу подвоза боеприпасов противника, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, расчёт миномёта «Василёк» добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» уничтожил колонну из пяти автомобилей ВСУ под Соледаром. Также были поражены четыре склада с боекомплектом и взводный опорный пункт противника.

В России на военную службу по контракту с начала 2023 года приняты около 410 тыс. человек. Никакого оттока с военной службы нет. Напротив, всё больше становится тех, кто готов защищать Россию, подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.