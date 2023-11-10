Красносулинский район, Ростовская область, 22 июня, 2022, 09:57 — ИА Регнум. На Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе (Ростовская область) утром 22 июня вспыхнул пожар. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожарные машины у горящего резервуара с нефтью

Сообщение о возгорании в теплообменнике на предприятии, расположенном в сельском поселении Киселевское, поступило в экстренные службы примерно в 9:25 мск. Огонь распространился на площади 50 кв. метров. Угроза дальнейшего распространения огня отсутствует. В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают экстренные службы. Информация уточняется.