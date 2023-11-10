Красный Лиман, ДНР, 10 ноября, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Российские военнослужащие поразили штурмовые группы первой бригады специального назначения ВСУ, а также нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам противника в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение штурмовым группам первой бригады специального назначения ВСУ. Огнём артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации поражены восемь районов скопления живой силы и техники противника», — уточнил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

Кроме того, бомбардировщики ударили по четырём командно-наблюдательным пунктам ВСУ в районе Серебрянки. Около Кременной российские средства ПВО сбили два беспилотника.

Противник потерял до 160 боевиков. Также уничтожены четыре боевые бронированные машины, три танка, четыре автомобиля и две 155-миллиметровые гаубицы М777 калибра 155 мм.

Как передавало ИА Регнум, в районе населённого пункта Коптево ДНР российские силы ПВО сбили истребитель МиГ-29 ВСУ. За сутки ВС России уничтожили 38 украинских беспилотников, а также перехватили семь снарядов HIMARS.

В Минобороны 9 ноября сообщили, что потери ВСУ только на донецком направлении за сутки составили до 330 военных, два танка и десять автомобилей. На южнодонецком направлении противник лишился до 130 боевиков. На купянском, краснолиманском и запорожском направлениях войска России отразили восемь атак ВСУ.

Российские бойцы специального назначения ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу, которой, предположительно, руководил французский офицер. Точно узнать это не удалось, поскольку в ходе завязавшегося боя вся украинская группа была ликвидирована.