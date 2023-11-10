Штат Нью-Йорк, США, 10 ноября, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Хирурги из медицинского центра Лангона при Нью-Йоркском университете в США провели первую в мире пересадку человеку целого глаза.

Иван Шилов ИА REGNUM Глаз

По распространённой информации медцентра, операция проходила 27 мая 2023 года, она длилась почти 21 час, участвовали более 140 хирургов, медсестер и других медработников.

Сложнейшую операцию по пересадке целого глаза и части лица сделали 46-летнему военному ветерану из Арканзаса, которого на рабочем месте ударило током.

Мужчина потерял левый глаз, нос, губы, передние зубы, часть левой щеки и подбородок до кости.

Пока врачи не говорят, сможет ли пациент видеть новым глазом, но выглядит он здоровым.

Как сообщало ИА Регнум, добавление в рацион ростков брокколи или капусты в раннем возрасте может защитить человека от воспалительных заболеваний кишечника. Об этом сообщили американские учёные из Университета штата Мэн в опубликованной статье научного журнала mSystems.

Российский лидер Владимир Путин наградил президента центра нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александра Коновалова орденом «За заслуги перед Отечеством».