Киев, 10 ноября, 2023, 05:27 — ИА Регнум. Число долларовых миллиардеров на Украине сократилось за год с девяти до двух. На первом месте оказался глава холдинговой компании СКМ Ринат Ахметов. Об этом написали украинские СМИ.

mmarchin Миллионы долларов

Эксперты отметили, что такой ситуации не было с 2006 года.

У Рината Ахметова состояние оценивается в 6,59 млрд долларов (снижение на 43%). На второй позиции владелец компании EastOne Group Виктор Пинчук с состоянием в 1,72 млрд долларов, меньше на 34%. Третью строчку заняли Петр и Алексей Порошенко (компания Roshen) с 954 млн долларов — снижение на 37%.

В этом году выбирали из 30 самых богатых украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», более известный просто как Мэджик Джонсон, стал четвёртым в истории спортсменом-миллиардером.