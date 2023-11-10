Вашингтон, 10 ноября, 2023, 05:10 — ИА Регнум. Несмотря на деструктивные действия Запада, российский лидер Владимир Путин чувствует себя уверенно в отношениях с соседями и союзниками в Центральной Азии. Так считает обозреватель американского телеканала CNBC Холли Элиатт.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Журналист прокомментировала визит Путина в Казахстан 9 ноября по приглашению президента республики Касым-Жомарта Токаева.

Элиатт написала, что Россия дала понять, что она не будет терпеть действия Запада, направленные на подрыв её связей с Центральной Азией.

Она заявила, что Владимир Путин «по-прежнему уверен в себе», а РФ находится в надёжной позиции в политических и экономических отношениях со странами СНГ.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин прилетел в Казахстан по приглашению Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества. Во время встречи лидеры обменялись мнениями по региональным и международным проблемам.

Переговоры с президентом Казахстана прошли в деловом ключе и были весьма результативными, заявил Путин по итогам переговоров лидеров двух стран в Астане.