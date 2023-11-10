Мариуполь, ДНР, 10 ноября, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Силовики в Донецкой Народной Республике задержали украинца по подозрению в организации заказного убийства.

Nac.gov.ru ФСБ

Речь идёт о заказном убийстве директора одного из производственных предприятий Мариуполя.

«Задержанный, находясь за границей, организовал покушение. Оперативные мероприятия позволили предотвратить убийство и задержать заказчика», — пояснили в Управлении ФСБ по республике.

Следствие занимается переданными материалами для принятия процессуального решения.

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Как сообщало ИА Регнум, следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Москвы, таксиста, который нанял киллера для убийства своего бывшего работодателя и всей его семьи.

56-летний мужчина нанял «киллера» и рассказал, что целью является бывший босс, после убийства которого можно присвоить его деньги. Человек, к которому таксист обратился за помощью в реализации плана, сообщил об этом в полицию.