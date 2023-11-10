Москва, 10 ноября, 2023, 04:21 — ИА Регнум. Российские бойцы специального назначения ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которой, предположительно, руководил французский офицер. Об этом рассказал военнослужащий российской разведбригады «Днепр».

Mil.ru Спецназ

«Один раз видел француза <…> Это были диверсанты. Он был диверсант. В составе диверсионной группы <…> Он, умирая, говорил по-французски. Вероятней всего офицер», — сказал разведчик в беседе с «РИА Новости».

По мнению собеседника агентства, французский офицер мог командовать ДРГ ВСУ. Точно узнать это не удалось, поскольку в ходе завязавшегося боя вся украинская группа была ликвидирована.

Как сообщало ИА Регнум, в районе села Вербовое Запорожской области, по словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, российские военные уничтожили две украинские ДРГ. Сначала бойцы ВС России отбили атаку диверсантов, а затем уничтожили как минимум половину из них, оставшиеся бежали, уточнил он.

Около населённого пункта Работино в Запорожской области военные разведывательного подразделения ВДВ России из Новороссийской десантно-штурмовой бригады вступили в бой со снайперами из числа наёмников из Франции. Российские военнослужащие научились отличать элитные подразделения ВСУ и сформированные из мобилизованных отряды, отметили в Минобороны РФ.