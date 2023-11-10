Москва, 10 ноября, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Руководитель компании Bespoke Gun Ярослав Табольский рассказал «РИА Новости» о том, что ВС РФ получили для использования в спецоперации высокоточные снайперские винтовки Raptor. Его компания занимается разработкой и производством оружия.

Иван Шилов ИА REGNUM Винтовка

«Мы передаём нашим снайперам партию винтовок Raptor под патрон .338 Lapua Magnum», — сказал Табольский.

Каждая винтовка — это комплекс: винтовка, боеприпас, тюнинг, прицелы. Всё индивидуально подобрано для каждого стрелка.

Raptor Tactical .338 LM способна эффективно поражать цели на дальности до 1850 метров. Вес оружия без дополнительных приспособлений — 7 кг.

Как сообщало ИА Регнум, в России прошли испытания межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», оснащённой ядерной установкой. Как заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», испытания прошли успешно.

В то время, когда Россия активно наращивала военный потенциал и развивала производство оборонных комплексов, Пентагон и страны НАТО отстали на стадии промышленного производства, потому что у них не было внешней угрозы и задачи выстраивать оборону. Об этом рассказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин.