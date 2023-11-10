Киев, 10 ноября, 2023, 04:05 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 10 ноября воздушная тревога была объявлена в Киевской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карт министерства цифровой трансформации Украины, сирены, предупреждающие население об опасности с воздуха, также взвыли в 01:22 по местному времени в Черкасской области.

В самом Киеве воздушную тревогу не объявляли.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 10 ноября взрыв прогремел в Днепропетровске.

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