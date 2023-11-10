Вашингтон, 10 ноября, 2023, 03:40 — ИА Регнум. Американский астронавт полковник в отставке Фрэнк Борман, который командовал космическим кораблём «Аполлон-8», совершившим первый пилотируемый облёт Луны в 1968 году, скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщило аэрокосмическое ведомство США (НАСА).

НАСА Фрэнк Борман

Борман умер 7 ноября в городе Биллингс в штате Монтана.

По словам коллег, Фрэнк Борман был настоящим американским героем.

«Его исключительный опыт и компетентность привели к тому, что НАСА выбрало его во вторую группу астронавтов», — написало ведомство.

Борман ушёл из НАСА в 1970 году. Суммарное время его пребывания в космосе — 19 суток 21 час 35 минут 43 секунды.

В честь Фрэнка Бормана в 1970 году назван кратер на Луне.