Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на обратном пути из Казахстана посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — сказал Песков.

Российскому лидеру доложили о ходе спецоперации и продемонстрировали новые образцы военной техники.

Путина сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другое военное руководство.

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Как передавало ИА Регнум, Путин 9 ноября прилетел в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества.

Лидеры двух стран подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане и план действий по сотрудничеству между двумя странами на 2024-26 годы. Путин отметил, что переговоры с коллегой в Казахстане прошли в деловом ключе и были весьма результативными. Также президент России пригласил Токаева на саммит ЕАЭС и неформальный саммит СНГ, которые пройдут в декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.