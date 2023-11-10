Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Песков: Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
Ростов-на-Дону, 10 ноября, 2023, 03:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на обратном пути из Казахстана посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин, завершив официальный визит в Астану, прилетел в Ростов, где посетил штаб Южного военного округа», — сказал Песков.
Российскому лидеру доложили о ходе спецоперации и продемонстрировали новые образцы военной техники.
Путина сопровождали министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другое военное руководство.
Как передавало ИА Регнум, Путин 9 ноября прилетел в Казахстан по приглашению Касым-Жомарта Токаева для участия в работе форума межрегионального сотрудничества.
Лидеры двух стран подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане и план действий по сотрудничеству между двумя странами на 2024-26 годы. Путин отметил, что переговоры с коллегой в Казахстане прошли в деловом ключе и были весьма результативными. Также президент России пригласил Токаева на саммит ЕАЭС и неформальный саммит СНГ, которые пройдут в декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.