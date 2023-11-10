Тель-Авив, Израиль, 10 ноября, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Израильская армия успешно впервые применила систему противоракетной обороны «Хец 3» («Стрела 3»), которая позволяет перехватить баллистические ракеты. Об этом сообщили в минобороны страны.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

Военные испытания состоялись 9 ноября. «Хец 3» успешно перехватил цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря.

«Это первый оперативный перехват с момента её развертывания в 2017 году», — пояснили в военном ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, стоящие на вооружении Израиля «Хец-2» используются для перехвата баллистических ракет (дальность полёта до 3 тыс. км), а «Хец-3» рассчитаны на поражения ракет в безвоздушном пространстве на расстоянии 400 — 2,5 тыс. км и на высоте до 100 км.

О разработках нового поколения «Хец» Израилем совместно с США известно давно — уже в производстве находится «Хец -4».