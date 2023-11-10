Рамалла , 10 ноября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Израильские власти усиливают агрессию против палестинского народа, сообщило информационное агентство WAFA со ссылкой на заявление пресс-секретарь президента Палестины Набиля Абу Рудейны.

Иван Шилов ИА Регнум Эвакуция жителей сектора Газа

«Израиль расширяет свою полномасштабную агрессию против палестинского народа, развязанную в секторе Газа, на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, стремясь убить и выселить как можно больше палестинцев», — сказал он на фоне масштабных операций ЦАХАЛ, в первую очередь в городах Дженин и Наблус, где погибли и были ранены десятки человек.

Абу Рудейна подчеркнул, что независимо от действий Израиля палестинцы останутся стойкими и не покинут свою родину. Жители сектора Газа и на Западном берегу продолжат борьбу вплоть до создания независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме, добавил он.

Пресс-секретарь призвал Вашингтон повлиять на Тель-Авив для прекращения всеобъемлющей агрессии против народа Палестины, а также предстоящие арабские и исламские саммиты принять решения, соразмерные масштабу агрессии Израиля против палестинского народа и совершённых преступлений против него.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября ЦАХАЛ атаковал город Дженин с нескольких фронтов, получая подкрепление из Аль-Джаламы и Мукабилы. В городе Дженин на Западном берегу реки Иордан произошли ожесточенные столкновения между палестинским сопротивлением и израильской армией.

В городе Газа из-за нехватки топлива закроется единственная больница с родильным отделением. Ранее в секторе по этой же причине закрылись 14 из 36 больниц и два специализированных центра.

На саммите Организации экономического сотрудничества в Ташкенте президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил страны Запада в лицемерии и проявлении политики двойных стандартов на фоне кризиса в секторе Газа. По словам турецкого лидера, те, кто закрывает глаза на сжигание Корана, терпеть не могут флаг Палестины. Он призвал страны ОИС к совместным усилиям для урегулирования палестино-израильского конфликта.