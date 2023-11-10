Южно-Сахалинск, 10 ноября, 2023, 03:05 — ИА Регнум. Танкер «Виктория» 10 ноября в 09:35 по местному времени (01:35 мск) подал сигнал бедствия. Судно из Владивостока село на мель недалеко от берега Невельского района Сахалина. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Gerry Wood На мели

Судно село на мель в 400 метрах от берега.

Капитан танкера сообщил, что в результате ЧП судно не получило повреждений, вода не поступает.

На борту находятся 10 членов экипажа, которые обеспечены запасами воды и продуктов питания.

На борту севшего на мель танкера находятся 700 тонн топлива.

В региональном управлении МЧС добавили, что на помощь из порта Корсаков вышло спасательное судно «Отто Шмидт».

Как сообщало ИА Регнум, в июле научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» село на мель в районе архипелага Земля Франца-Иосифа. На борту находился 91 человек. Угрозы затопления судна не зафиксировали, топливо не разлилось.

Следовавший из Астрахани в Иран сухогруз «Волго-Балт-232» сел на мель в Волго-Каспийском канале.