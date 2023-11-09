В Госдуме рассмотрят проект сокращения рабочей недели перед праздниками
В Госдуме предложили уменьшить рабочий день на час перед праздниками
Москва, 10 ноября, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о сокращении рабочего дня на один час перед выходным и государственным праздником. С соответствующей инициативой выступил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.
Сенатором предлагается дополнить статью 95 Трудового кодекса, закрепляющую сокращённый рабочий день перед госпраздниками.
«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному дню или нерабочему праздничному, уменьшается на один час», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также указывается, что в части 2 статьи 91 Трудового кодекса слова «превышать 40 часов в неделю» необходимо заменить на: «превышать 39 часов в неделю».
Автор считает, что снижение продолжительности рабочей недели не только уменьшит чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население, но и предоставит возможность дополнительно создавать новые рабочие места.
Другие инициативы
В августе член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить продолжительность рабочей недели в России сразу на четыре часа, с 40 до 36 часов. В качестве примера депутат привела Нидерланды, где наблюдается один из самых высоких уровней жизни, люди работают не более 33 часов в неделю. В ряде других европейских стран продолжительность рабочей недели составляет 32-36 часов, подчеркнула она.
Как передавало ИА Регнум, в июле министр труда социальной защиты Антон Котяков не поддержал введения в России четырёхдневной рабочей недели. Глава ведомства заявил, что не видит необходимости в законодательном закреплении такой нормы.
Нестандартный график является предметом дискуссии с работодателем, и актуальные законные нормы позволяют ему организовывать работу сотрудников по своему усмотрению, отметил министр.