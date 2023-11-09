Москва, 10 ноября, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о сокращении рабочего дня на один час перед выходным и государственным праздником. С соответствующей инициативой выступил член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Duma.gov.ru Голосование в Госдуме

Сенатором предлагается дополнить статью 95 Трудового кодекса, закрепляющую сокращённый рабочий день перед госпраздниками.

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих выходному дню или нерабочему праздничному, уменьшается на один час», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также указывается, что в части 2 статьи 91 Трудового кодекса слова «превышать 40 часов в неделю» необходимо заменить на: «превышать 39 часов в неделю».

Автор считает, что снижение продолжительности рабочей недели не только уменьшит чрезмерную нагрузку на трудоспособное занятое население, но и предоставит возможность дополнительно создавать новые рабочие места.

Другие инициативы

В августе член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить продолжительность рабочей недели в России сразу на четыре часа, с 40 до 36 часов. В качестве примера депутат привела Нидерланды, где наблюдается один из самых высоких уровней жизни, люди работают не более 33 часов в неделю. В ряде других европейских стран продолжительность рабочей недели составляет 32-36 часов, подчеркнула она.

Как передавало ИА Регнум, в июле министр труда социальной защиты Антон Котяков не поддержал введения в России четырёхдневной рабочей недели. Глава ведомства заявил, что не видит необходимости в законодательном закреплении такой нормы.

Нестандартный график является предметом дискуссии с работодателем, и актуальные законные нормы позволяют ему организовывать работу сотрудников по своему усмотрению, отметил министр.