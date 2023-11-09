Киев, 10 ноября, 2023, 02:16 — ИА Регнум. Украинская армия бессильна и уже не может противостоять натиску российских войск, которые скоро «пробьют» фронт в зоне спецоперации. Об этом сказал политолог, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своём блоге на YouTube.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Эксперт считает, что командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ничего не в силах сделать.

«Видно, он уже выгорел. Мы приближаемся к тому, что фронт будет пробит», — заявил Соскин.

По информации аналитика, ВСУ уже потеряла как минимум 200 тыс. человек — чаще всего командиры «бросают солдат в пекло» без необходимого вооружения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Олег Соскин говорил, что для ВСУ наступила тяжелейшая ситуация — армия испытывает серьёзные проблемы с нехваткой людей, а украинцы больше не хотят идти воевать.

Бывший дипломат США Чес Фриман заявил, что у ВСУ закончилось «пушечное мясо», которое они могли бы использовать для наступления. Он отметил, что в связи с этим Украине грозит потеря ещё больших территорий. Кроме того, Фриман обратил внимание на серьёзные разногласия внутри НАТО, проявившиеся на фоне провала наступления ВСУ.