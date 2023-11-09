Москва, 10 ноября, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о продлении до 1 января 2027 года приостановки компенсации в полном объёме сбережений, помещённых во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года. Внесённый правительством РФ документ является сопутствующим проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Так, закон от 1995 года гарантировал восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещённых во вклады Сбербанка РФ до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Предусматривается, что восстановление сбережений осуществляется переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяют на основании изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости такого набора. Мера применяется при использовании и обслуживании целевых долговых обязательств России.

По информации правительства РФ, объём средств для погашения всех гарантированных сбережений граждан при их переводе в целевые долговые обязательства в 2024 году составляет 61,8 трлн рублей, в 2025 — 64,2 трлн рублей, в 2026 — 66,8 трлн рублей.

В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что оценка произведена исходя из общего объёма гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства России по состоянию на 30 декабря 2002 года 31,51 долгового рубля (последняя дата его определения Росстатом) и индекса потребительских цен за период 2003–2026 годов, передаёт ТАСС.

Депутаты приостанавливают действие закона с 2003 года по причине «отсутствия источников финансового обеспечения и отсутствия законодательной области применения долгового рубля».

Как сообщало ИА Регнум, с точки зрения доцента Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константина Ордова, в России компенсация банковских вкладов времён СССР — это незакрытый гештальт. Если проблему решать, то это позитивно скажется на доверии населения к банковской системе, уверен эксперт.

При этом он не исключил, что в результате «мы услышим вой частных инвесторов Сбера», которые будут жаловаться на то, что государство хочет компенсировать советские вклады за их счёт.