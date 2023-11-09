Киев, 10 ноября, 2023, 02:01 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 10 ноября взрыв прогремел в Днепропетровске. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

mikegi Взрыв

Подробностей о произошедшем взрыве нет. Известно, что громкие звуки были слышны в пригороде Днепропетровска.

По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в результате сброса 9 ноября боеприпаса в Макеевке с беспилотника ВСУ пострадали три мирных жителя.

Российские военные нанесли удары по Вооружённым силам Украины (ВСУ) на островах Мелкий и Алешковский в Херсонской области. Потери противника составили до 75-ти военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».