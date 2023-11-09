Москва, 10 ноября, 2023, 01:55 — ИА Регнум. Россия не будет продолжать работу над проектом заявления председателя Совета безопасности ООН по расследованию терактов на трубопроводах «Северный поток», потому как не видит ответных шагов задействованных в расследовании стран. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

В дипмиссии заявили, что за прошедший год Германия, Дания и Швеция так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и «отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами». Запад не хочет работать и намерен «спустить всё на тормозах», ссылаясь на страны-участницы расследования.

«В таких условиях российская сторона была вынуждена свернуть работу, но продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике», — заверили в МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, некоторые западные представители Совбеза ООН не стремятся выяснить информацию об итогах расследования подрыва «Северных потоков» и привлечь к ответу виновных в теракте, заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По истечении года после подрыва нет какой-либо конкретной информации по поводу расследований, которые ведут Дания, Германия и Швеция. Об их итогах говорить также не приходится, отметил постпред.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.