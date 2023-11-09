Тель-Авив, Израиль, 10 ноября, 2023, 01:08 — ИА Регнум. Израильские военные нанесли удар по инфраструктуре ливанской группировки «Хезболла», сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум ВВС Израиля

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Отмечается, что атака проводилась в ответ на запуски ракет в сторону Израиля, произошедшие за последние сутки. ЦАХАЛ нанёс удары по объектам «Хезболлы» с использованием артиллерии и управляемых миномётных снарядов Iron Sting, говорится в официальном заявлении армии.

Целями ВВС Израиля были комплексы и объекты инфраструктуры, наблюдательные пункты и технологическое оборудование группировки.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября Израиль также осуществил авиаудары по военным объектам шиитской организации «Хезболла» на территории Ливана. Известно об атаке по вооружённой группе, действовавшей в районе израильского приграничного населённого пункта Биранит.

Заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дана Струль на слушаниях в Конгрессе США заявила, что американские военные опасаются появления у ливанского радикального движения «Хезболла» российских ЗРК. По её словам, это станет «колоссальной эскалацией» обострившегося палестино-израильского конфликта и угрозой безопасности Израиля.