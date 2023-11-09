Вашингтон, 10 ноября, 2023, 00:49 — ИА Регнум. Ряд стран Евросоюза опасаются попыток усилить объединения по использованию прибыли от замороженных российских активов, сообщило агентство Bloomberg.

Сергей Корсун ИА Регнум Российские активы в Британии

В статье говорится, что страны-члены ЕС, в том числе Франция, Германия, Италия и Бельгия, с осторожностью относятся к ускорению усилий по использованию прибыли от попавших под санкции активов Центробанк РФ для поддержки Украины.

Правительства настаивают на гарантиях, что формула использования прибыли от замороженных российских активов юридически обоснована и не угрожает финансовой стабильности.

По информации источников агентства, ключевые страны ЕС заявили Европейской комиссии, что они выступают за более постепенный подход в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 7 ноября комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект о передаче Украине активов Российской Федерации. Речь идёт об активах, конфискованных из Банка России, или других иностранных активах страны. Отмечается, что решение о конфискации может принимать президент США. После одобрения конфискованные средства переходят на специальный «фонд поддержки Украины».

Коллективный Запад не намерен возвращать России её замороженные активы (почти $300 млрд), пока она не заплатит за свою спецоперацию на Украине, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

В Кремле ответили, что Россия примет ответные меры в случае отъёма своих активов на Западе. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва будет оспаривать отъём российских активов, причём это будет бессрочно и повлечёт судебные издержки для тех, кто такие решения примет.

С 8 ноября вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина о мерах по обмену замороженных активов россиян. Согласно документу, часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов можно обменять на замороженные активы россиян. Совокупная начальная стоимость принадлежащих одному резиденту ценных бумаг, которые могут быть отчуждены, составляет не более 100 тыс. рублей на человека.