Москва, 10 ноября, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в своём поздравлении сотрудников МВД с профессиональным праздником 10 ноября отметил мужество, героизм, компетентность, эффективную работу тех, кто стоит на страже закона и порядка, невзирая на опасность и риск приходит на помощь в самых сложных, чрезвычайных ситуациях. Отдельно российский лидер поблагодарил участников спецоперации, ветеранов МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Путин акцентировал, что с появлением новых угроз национальной безопасности серьёзно возрастают требования ко всему личному составу МВД. Приоритеты в работе полиции «были и остаются неизменными».

«Особенно важна ваша эффективная работа в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Запорожской и Херсонской областях», — сказал президент.

Владимир Путин призвал решительно работать и по другим ключевым направлениям: пресекать провокации, жёстко бороться с нелегальной миграцией и незаконным оборотом наркотиков, повышать уровень безопасности на дорогах и выявлять экономические преступления.

«Хочу поблагодарить руководство и личный состав Министерства внутренних дел, гражданский персонал ведомства за чёткую и грамотную работу, за мужество и героизм, проявленные сотрудниками МВД при проведении специальной военной операции», — сказал глава РФ.

Как сообщало ИА Регнум, выходцы из кавказских регионов, участвующие в специальной военной операции, проявляют героизм и блестяще себя показывают, заявил Владимир Путин, выступая 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты.

Путин 17 августа присвоил звание генерал-майора МВД главе парламента Чечни Магомеду Даудову, который кроме парламентской работы, курирует работу регионального оперативного штаба по проведению СВО.