Москва, 9 ноября, 2023, 23:52 — ИА Регнум. В октябре впервые в 2023 году российский рубль существенно укрепился за счёт роста объёмов продаж валютной выручки, говорится в материале Центробанка.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Укреплению национальной валюты в октябре способствовало увеличение объёма чистых продаж валютной выручки экспортёров. Объём чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортёрами увеличился в октябре до $12,5 млрд против $9,2 млрд в сентябре и $7,2 млрд в августе, при этом основной объём продаж пришёлся на вторую половину месяца», — сказано в отчёте ЦБ.

Отмечается, что с 6 октября по 7 ноября на покупку иностранной валюты и золота было направлено 399 млрд рублей. При этом сумма покупки не выводилась на валютный рынок из-за приостановки операций в рамках бюджетного правила.

Также укреплению рубля способствовало повышение ключевой ставки до 15%, что привело к сдерживанию спроса на рублёвые кредиты и повышению привлекательности сбережений в национальной валюте.

Как сообщало ИА Регнум, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Денис Перепелица считает, что повышение ключевой ставки Банка России приведёт как к позитивным, так и к негативным последствиям, причём последние будут преобладать. Такое повышение ставки, по его словам, не полезно для российской экономики, хотя это позволит незначительно снизить инфляцию. Однако в перспективе, когда издержки российского бизнеса попадут в цены, этот позитивный эффект сойдёт на нет. Замедлятся и темпы импортозамещения, так как кредиты станут дороже, а значит, и выпускать продукцию в России станет дороже, сказал эксперт.

По мнению директора аналитического департамента ИК «Регион» Валерия Вайсберга, повышение ключевой ставки до 15% увеличивает шансы на снижение курса доллара ниже отметки в 90 рублей в ближайшие несколько кварталов.

Тенденцию к небольшому укреплению, чем к ослаблению курса рубля отметил глава Сбербанка Герман Греф. Он оценил фундаментальный курс в 85–90 рублей за доллар.