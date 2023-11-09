Москва, 9 ноября, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Политика властей США отличается двойственностью, особенно проявляется это в диалоге по стратегической стабильности. Американцам нужно «как-то себя перестроить и на себя взглянуть более здраво и трезво». Такое мнение высказал замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью международному американскому каналу на русском языке RTVI.

Mgimo.ru Замминистр иностранных дел Сергей Рябков

По мнению российского дипломата, в поведении, политике американцев может одновременно сосуществовать и фундаментальное отрицание неких реальностей, и попытки эту самую реальность как-то изменить.

«Я считаю, что это проявление биполярности не в геополитическом смысле, как это говорилось в Холодную войну, а «биполярочки», извините меня за грубость», — сказал Рябков, добавив, что Россия не собиралась и не собирается уговаривать США вернуться к ситуации 2021 года или 2020 года, «так как здесь нет предмета».

Как сообщало ИА Регнум, Россия изучает поступившие от США предложения по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями, при этом к диалогу «в отрыве от всего происходящего» Москва не готова. Об этом Сергей Рябков заявил 25 октября.

США заявили о готовности возобновить диалог с Россией по выработке новых договорённостей в сфере контроля над вооружениями.