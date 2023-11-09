Киев, 9 ноября, 2023, 23:25 — ИА Регнум. В офисе лидера киевского режима Владимира Зеленского надеются на проведение саммит по украинской «формуле мира» в феврале 2024 года, передает агентство Reuters.

«Глобальный саммит может состояться в феврале 2024 года <…> Саммит определенно состоится, поскольку он ознаменует собой как символическое начало практического осуществления украинской «формуле мира», так и подытожит все результаты, которые уже были достигнуты на этом пути», — говорится в сообщении со ссылкой на замглавы офиса Игоря Жовкву.

В Киеве не теряют надежды привлечь к саммиту максимальное число лидеров Глобального Юга, отметили в издании.

Как сообщало ИА Регнум, в материале американской газеты The Wall Street Journal сказано, что палестино-израильский конфликт подорвал надежды Украины на проведение «саммита мира», который Киев надеялся организовать до конца 2023 года. Украинские власти планировали провести международный саммит с участием стран Глобального Юга, которые остаются нейтральными в вопросе конфликта, чтобы склонить их в пользу «формулы мира» Зеленского.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак 2 ноября после телефонных переговоров с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном заявил, что Киев проведёт дополнительные консультации по «формуле мира».

В конце октября на Мальте прошла встреча по Украине. Участие в мероприятии подтвердили страны Группы семи (G7), Катара, ЮАР, Индии, Турции и других. В Киеве заявили об участии представителей более 50 государств, делегации из Китая при этом не было.