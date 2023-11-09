Вашингтон, 9 ноября, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Выступление главы Белого дома Джо Байдена в штате Иллинойс 9 ноября было прервано одной из присутствующих женщин. Трансляция велась на сайте администрации США.

Президент выступал перед профсоюзом автомобилистов. В самом начале его речи из зала раздался голос женщины, призывающий к прекращению огня в секторе Газа.

Охрана пыталась восстановить порядок, но Байден попросил отпустить активистку.

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Как сообщало ИА Регнум, Израиль начнёт проводить ежедневные четырёхчасовые гуманитарные паузы в некоторых районах севера сектора Газа, заявил 9 ноября во время онлайн-брифинга координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что нужно как можно скорее обеспечить прекращение огня и выйти на решение проблемы, фундаментом для этого должно быть обеспечение независимого государства для палестинцев.