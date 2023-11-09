Москва, 9 ноября, 2023, 23:10 — ИА Регнум. Следователи ФСБ обратились в Лефортовский суд Москвы с ходатайством об аресте гражданина России Блинова Г. по статье о госизмене. Об этом сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что канцелярия суда уже зарегистрировала ходатайство.

В чём конкретно обвиняют Блинова, а также подробности о личности подозреваемого, в суде не раскрыли из-за грифа секретности в деле.

Блинову грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, Мосгорсуд приговорил к 13 годам лишения свободы подмосковного бизнесмена Ахатжона Зохидова за госизмену и попытку контрабанды боеприпасов.

27 октября Мосгорсуд приговорил учёного Анатолия Губанова к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене. Обвинение запрашивало для него 13 лет лишения свободы.

Как установил суд, учёный участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолёта Hexafly-Int, но передавал зарубежным странам секретные разработки в области авиационной промышленности.