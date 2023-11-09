Вашингтон, 9 ноября, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН 10 ноября по запросу Российской Федерации проведёт неформальное заседание по «Формуле Арриа» по вопросу защиты украинских детей в странах Евросоюза. Об этом в Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский.

Un.org

Полянский напомнил, что предыдущая подобная встреча состоялась 5 апреля и «вызвала большой резонанс».

Докладчиками будут председатель Фонда борьбы с репрессиями Мира Терада, нидерландская журналистка Соня ван дер Энде и индийский правозащитник Аарун Доул.

Как сообщало ИА Регнум, на Украину вернулись пятеро детей, потерявших связь с родными во время украинского конфликта. Ещё один ребёнок вернулся в Россию. Также к воссоединению с семьями готовится одна группа детей.

Этого удалось достичь при трёхсторонней работе России, Катара и Украины. Об этом рассказала уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Во время пресс-конференции в МИД 16 октября детский омбудсмен опровергла распространяемую украинскими порталами информацию о якобы 19 тыс. детей, насильно перемещённых в Россию.

Она сообщила, что эти данные не соответствуют действительности: аппарат уполномоченного проверял опубликованные сведения и нашёл там множество нестыковок. По словам Львовой-Беловой, многие дети уже вернулись домой из лагеря или ребёнок воссоединился с семьёй, но всё равно сведения с сайта никто не убирал.