Дамаск, 9 ноября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Шесть израильских истребителей нанесли удары по позициям ВС Сирии в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда, заявил 9 ноября на брифинге замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА Регнум

«Восьмого ноября с 22:49 до 23:00 шесть тактических истребителей F-16 ВВС Израиля из воздушного пространства Ливана и оккупированных Голанских высот нанесли авиационные удары по позициям вооружённых сил Сирийской Арабской Республики в провинциях Дамаск и Эс-Сувейда», — сказал он.

Кулить добавил, что в результате атаки пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, 29 октября самолёт ЦАХАЛ нанёс удар по военной инфраструктуре на сирийской территории в ответ на обстрелы из Сирии, заявили в Армии обороны Израиля.

В ходе телефонного разговора с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и удары со стороны Израиля по Сирии. Глава российского внешнеполитического ведомства отметил неприемлемость таких атак. Также Лавров указал на недопустимость распространения вооружённой эскалации на Сирийскую Арабскую Республику и другие страны региона.