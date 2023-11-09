Москва, 9 ноября, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Дагестанское село Кироваула, расположенное в Кизилюртовском районе, переименуют в село Манапкала в честь заслуженного тренера России, отца и тренера бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — Абдулманапа Нурмагомедова. Соответствующее распоряжение подписал 9 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В соответствии с Федеральным законом «О наименованиях географических объектов» и на основании предложения Народного собрания Республики Дагестан переименовать расположенное на территории муниципального района Кизилюртовский район Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала», — говорится в документе.

Народное собрание Дагестана ранее предложило переименовать село Кироваула в Манапкалу в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова (сокращенная форма имени — Манап).

Абдулманап Нурмагомедов родился в селе Сильди Цумадинского района Дагестана, жил и тренировал бойцов в Кировауле. В 2020 году в возрасте 57 лет он скончался от осложнений COVID-19. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо за свою карьеру воспитал 18 чемпионов мира, попав в Книгу рекордов России по количеству воспитанников — чемпионов мира.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году в Дагестане по поручению президента РФ Владимира Путина стали возводить центры спортивной подготовки по единоборствам, в честь Нурмагомедова.

В октябре 2023 года стало известно, что боец смешанного стиля (ММА), двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман выразил желание продолжать победные традиции тренера и своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова. Он заявил, что хотел бы в своей карьере не проиграть ни одного боя.