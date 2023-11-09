Багдад, 9 ноября, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Американская военная база Харир на севере Ирака подверглась атаке двух заминированных беспилотников, сообщил 9 ноября иракский телеканал Rudaw.

«По предварительным данным, на аэродроме Харир в Эрбиле разбился и взорвался заминированный беспилотник-бомбардировщик», — сказано в сообщении.

Согласно видеозаписи, представленной Rudaw местными жителями, на авиабазе вспыхнул сильный пожар, там загорелись резервуары с топливом.

Ранее иракское агентство Shafaq news сообщало о мощном взрыве, который был слышен вблизи военного аэродрома Харир в провинции Эрбиль. Обстоятельства взрыва не уточнялись, как и его последствия.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности 9 ноября сообщило, что патруль с американскими военными и иракскими силовиками подорвался на взрывном устройстве на севере Ирака. По их информации, нападение произошло в окрестностях Мосула. Погибших в результате взрыва нет.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь минобороны США бригадный генерал Патрик Райдер заявлял, что с 17 октября американские базы в регионе были атакованы свыше 30 раз. В результате этих вылазок 28 военнослужащих получили ранения.